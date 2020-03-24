Из заражённых коронавирусом в Узбекистане - 19 мужчин и 30 женщин

CentralAsia (UZ) - Согласно последним данным, в Узбекистане количество граждан, у которых выявлена коронавирусная инфекция составляет 49.

По данным Минздрава РУз, из них 19 мужчин и 30 женщин. Также 4 из них несовершеннолетние. С точки зрения возраста, среди больных 0-9 лет 4 человека, 10-19 лет – 1, 20-40 лет – 27, 40-50 лет – 7, 50-59 лет – 4, а 60-70 лет – 6 человек.

Состояние 11 больных средней тяжести, из них 5 имеют хронические заболевания.

Напоминаем, что Министерство здравоохранения в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами проводит эпидемиологическое расследование и принимает все профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.