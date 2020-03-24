[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из заражённых коронавирусом в Узбекистане - 19 мужчин и 30 женщин

CentralAsia (UZ) -  Согласно последним данным, в Узбекистане количество граждан, у которых выявлена коронавирусная инфекция составляет 49.

По данным Минздрава РУз, из них 19 мужчин и 30 женщин. Также 4 из них несовершеннолетние. С точки зрения возраста, среди больных 0-9 лет 4 человека, 10-19 лет – 1, 20-40 лет – 27, 40-50 лет – 7, 50-59 лет – 4, а 60-70 лет – 6 человек.

Состояние 11 больных средней тяжести, из них 5 имеют хронические заболевания.

Напоминаем, что Министерство здравоохранения в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами проводит эпидемиологическое расследование и принимает все профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Все новости по теме читайте по ссылке.

Новости по теме:

print
  • В аэропорту Стамбула из-за резкого подорожания билетов застряли сотни граждан Узбекистана
  • Монголия развивает производство шерсти сарлыков после успеха в кашемировом секторе
  • МИД Таджикистана сообщает о мерах по вывозу своих граждан из других стран



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com