В Казахстане объявлен состав попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz»

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане состоялось первое заседание попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева с целью поддержки нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба правительства.

В ходе заседания был озвучен состав попечительского совета фонда, куда вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества и молодежи.

По решению собрания учредителей фонда, с учетом рекомендаций Главы государства, в состав попечительского совета вошли: председатель попечительского совета - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, заместитель председателя попечительского совета - исполнительный директор Фонда Первого Президента Канат Джумабаев, секретарь попечительского совета – журналист, президент «Клуба главных редакторов» Бибигуль Жексенбай, члены совета - депутаты Сената Парламента Нурторе Жусуп и Ольга Перепечина, депутаты Мажилиса Парламента Нурлан Абдиров и Бактыкожа Измухамбетов, председатель Общественного фонда «Лига волонтеров» Айсулу Ерниязова, председатель Ассоциации юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким, председатель общественного объединения «Мир через духовность» Сауле Мухашова, председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя и президент Международного благотворительного Фонда «Altyn Kyran» Исламбек Салжанов.

Председателем общего собрания учредителей – высшего органа управления фонда, является заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

Учредители фонда – общественные объединения «Организация ветеранов» (возглавляет Бактыкожа Измухамбетов), и «Мир через духовность» (возглавляет Сауле Мухашова).

Председатель правления фонда «Birgemiz» Руслан Сакеев отметил, что фонду необходима всемерная помощь партии «Nur Otan», поскольку данное общественное объединение имеет свои филиалы в каждом регионе, располагает необходимой материально-технической базой и широкой волонтерской сетью молодежного крыла «Jas Otan».

Во вновь созданном общественном фонде на сегодня представителями крупного бизнеса страны уже аккумулировано свыше $40 млн, которые по решению попечительского совета будут направлены на адресную помощь гражданам из социально-уязвимых слоев населения. Начата работа по определению видов помощи и категорий её получателей.

В свою очередь, Бауыржан Байбек от имени попечительского совета фонда поблагодарил бизнесменов, откликнувшихся на призыв Елбасы и выразил уверенность, что совместными усилиями казахстанцев преодолимы любые кризисы.

Сегодня волонтеры «Jas Otan» и активисты партии на бесконтактной основе обеспечивают социально-уязвимые категории населения антисептическими и гигиеническими средствами, продуктами первой необходимости. Только за четыре дня социальная помощь оказана уже около 7 тыс. семей по всей стране на сумму 130 млн тг.