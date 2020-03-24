Свыше 5 тыс. человек помещены в карантин в Таджикистане с 1 февраля по 23 марта

CentralAsia (TJ) - Свыше 5 тыс. человек помещены в карантин в связи с профилактикой коронавируса COVID-19 в Таджикистане в период с 1 февраля по 23 марта текущего года, передает Avesta со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны

Всего в указанный период карантинные меры были применены в отношении 5 тыс. 38 человек, прибывших в страну из-за рубежа.

По состоянию на 23 марта из карантина вышли 1 тыс. 981 человек, в настоящее время на карантине находятся 3 тыс. 57 человек. 107 человек, охваченных карантином, являются иностранцами.

Отмечается, что ответственные структуры принимают все необходимые меры для создания нужных условий для граждан, помещенных в карантин. К примеру, к указанной выше дате в медицинском центре №1 города Душанбе (больница на 1-м Советском) в карантин были размещены 369 человек.

«По инициативе Минздрава, граждане, которые были помещены на карантин в непригодных для этих целей местах, были переведены в другие места, где для них были созданы все необходимые условия», – отмечается в сообщении.

В то же время Минздрав призывает граждан страны не верить необоснованным слухам о том, что якобы в Таджикистане зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа.

«По состоянию на 23 марта в стране случаев заражения коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано», – заявляет министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.