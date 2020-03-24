В Мадриде будут складывать тела умерших от коронавируса на крытом катке

CentralAsia (CA) - Мадрид собирается использовать городской крытый каток в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

Как пишет Reuters, количество жертв COVID-19 перевалило за 1263. А всего случаев заражения зафиксировано 10575.

Площадь катка составляет 1800 кв. м, он расположен внутри торгового центра Palacio De Hielo с магазинами и ресторанами.

- Это очень деликатный момент, но другого выхода не было. Больницы и крематории не вместят больше, - пояснили в администрации города.

Издание El Espanol сообщает, что на катке при температуре ноль градусов тела погибших будут храниться до тех пор, пока до них не дойдет очередь в крематории.