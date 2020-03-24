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  24 марта 2020
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В Узбекистане пленарное заседание Сената проходит в форме видеоконференцсвязи

CentralAsia (UZ) -  Третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана начало работу 24 марта в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения заболевания коронавируса, а также в связи с приостановлением с 24 марта 2020 года въезда и выезда из города Ташкент пленарное заседание проводится в форме видеоконференцсвязи», – сообщили в пресс-службе Сената.

Как сообщается, в первый день на заседании нижней палаты парламента рассмотрен вопрос о создании Комиссии Законодательной палаты Олий Мажлиса по этике.

В целях обеспечения соблюдения норм депутатской и общепризнанных правил этики создана Комиссия Законодательной палаты Олий Мажлиса по этике. Членами нижней палаты парламента избраны ее председатель и состав. Ранее сообщалось, что на все территории Республики Узбекистан с 24 марта введен усиленный режим против распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 24 марта приостановлен въезд и выезд в Ташкент.

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