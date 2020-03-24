В Узбекистане 18 граждан заразились коронавирусом от 30 человек, прибывших из-за границы

- Узбекистан, общество
- 17:09, 24 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 30 граждан, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, ранее побывали за границей. 18 человек были в тесном контакте с ними и заразились COVID-19, сообщил Минздрав Узбекистана.
В данное время выясняется, в каких условиях коронавирусной инфекцией была заражена 20-летняя гражданка, которая не имела контактов с прибывшими из-за рубежа.
Согласно министерству, одна гражданка, прибывшая из-за рубежа, передала инфекцию 14 членам своей семьи и близким.
Напоминаем, что в Узбекистане первый случай заражения инфекцией был выявлен 15 марта у женщины, прилетевшей из Парижа.
Позднее вирус был обнаружен у авиапассажиров, прилетевших из Лондона, Стамбула, Дубая и Москвы, а также у граждан, которые были в контакте с ними. 22 марта к ним присоединился пациент, вернувшийся из Швейцарии.
На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 49 случаев коронавируса.