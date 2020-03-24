[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане 18 граждан заразились коронавирусом от 30 человек, прибывших из-за границы

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 30 граждан, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, ранее побывали за границей. 18 человек были в тесном контакте с ними и заразились COVID-19, сообщил Минздрав Узбекистана.

В данное время выясняется, в каких условиях коронавирусной инфекцией была заражена 20-летняя гражданка, которая не имела контактов с прибывшими из-за рубежа.

Согласно министерству, одна гражданка, прибывшая из-за рубежа, передала инфекцию 14 членам своей семьи и близким.

Напоминаем, что в Узбекистане первый случай заражения инфекцией был выявлен 15 марта у женщины, прилетевшей из Парижа.

Позднее вирус был обнаружен у авиапассажиров, прилетевших из Лондона, Стамбула, Дубая и Москвы, а также у граждан, которые были в контакте с ними. 22 марта к ним присоединился пациент, вернувшийся из Швейцарии.

На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 49 случаев коронавируса.

Все новости по теме читайте по ссылке.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане женщина, заразившаяся коронавирусом от первой пациентки, нарушила правила карантина
  • Ташкент полностью закрывается для всех видов транспорта
  • Из заражённых коронавирусом в Узбекистане - 19 мужчин и 30 женщин



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com