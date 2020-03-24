Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 50 человек
- Узбекистан, общество
- 17:14, 24 марта 2020
- Просмотров: 912 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает Минздрав, COVID-19 был обнаружен у гражданина, который находился в контакте с заражённым пациентом, вернувшимся из-за границы.
Первый случай заражения инфекцией в Узбекистане был выявлен 15 марта.
Позднее вирус был обнаружен у авиапассажиров, прилетевших из Лондона, Стамбула, Дубая и Москвы, а также у граждан, которые были в контакте с ними. 22 марта к ним присоединился пациент, вернувшийся из Швейцарии.
Все новости по теме читайте по ссылке.