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  24 марта 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 50 человек

CentralAsia (UZ) -  В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает Минздрав, COVID-19 был обнаружен у гражданина, который находился в контакте с заражённым пациентом, вернувшимся из-за границы.

Первый случай заражения инфекцией в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Позднее вирус был обнаружен у авиапассажиров, прилетевших из Лондона, Стамбула, Дубая и Москвы, а также у граждан, которые были в контакте с ними. 22 марта к ним присоединился пациент, вернувшийся из Швейцарии.

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