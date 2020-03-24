«Дай Бог выжить»: Алишер Усманов решил провести карантин по коронавирусу в родном Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов рассказал Forbes, что сознательно выбрал путь самоизоляции и уехал в родной Ташкент.

"Безусловно, пандемия коронавируса влияет на бизнес, как, к сожалению, на всю мировую экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для них опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает рынки. А перед пандемией все равны, дай Бог выжить. Важнее всего сейчас, чтобы ради здоровья и счастья людей руководители государств мира проявили волю и объединились перед лицом глобальной опасности, невзирая на геополитические противоречия. Что касается меня, то так как я вхожу в группу риска, я самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте", - отметил Усманов.

Напомним, что российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings Алишер Усманов родился в Чустском районе Наманганской области. Продолжительное время является одним из богатейших бизнесменов России. Американские СМИ называли Усманова одним из наиболее влиятельных людей мира.