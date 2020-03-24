В Казахстан 27 марта привезут еще 266 тыс. экспресс тестов на COVID-19

// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KZ) - Экспресс тесты на COVID-19 появятся в Казахстане 27 марта. Об этом 24 марта на брифинге рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

По словам Абаева, в Алматы привезут 266 тыс. тестов. Они пройдут процедуру таможни и валидации, ориентировочно 29 марта поступят в первую очередь врачам. Тесты будут бесплатными.

Как сообщили местные СМИ, кроме того, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Казахстана, всех прибывающих на территорию Казахстана будут тестировать на COVID-19.

Всего за время пандемии в республике было проведено более 15 тыс. тестов на COVID-19. На данный момент, ежедневно врачи проводят более 1000 тестов.