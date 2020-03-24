[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстан 27 марта привезут еще 266 тыс. экспресс тестов на COVID-19
// Посольство США в Бишкеке

CentralAsia (KZ) -  Экспресс тесты на COVID-19 появятся в Казахстане 27 марта. Об этом 24 марта на брифинге рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

По словам Абаева, в Алматы привезут 266 тыс. тестов. Они пройдут процедуру таможни и валидации, ориентировочно 29 марта поступят в первую очередь врачам. Тесты будут бесплатными.

Как сообщили местные СМИ, кроме того, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Казахстана, всех прибывающих на территорию Казахстана будут тестировать на COVID-19.

Всего за время пандемии в республике было проведено более 15 тыс. тестов на COVID-19. На данный момент, ежедневно врачи проводят более 1000 тестов.

На сегодняшний день в стране подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 35 случев, Алматы – 29 случаев, Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай.

В Нур-Султане и Алматы действует режим карантина.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане на стратегическом перевале «Камчик» приостановлено транспортное движение
  • Экспорт угля Монголии возобновился через пограничный пункт Гашуунсухайт, - компания Energy Resources
  • Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии коронавируса в Европе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com