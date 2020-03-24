В Казахстане обрушилась крыша университета. Жертв нет

CentralAsia (KZ) - В Кызылординской области Казахстана ветер снес кровлю здания университета "Болашак".

Этот момент запечатлели очевидцы на видео, которое распространилось по соцсетям.

В пресс-службе комитета по ЧС Кызылординской области сообщили, что стихия повредила 300 квадратных метров кровли здания.

"24 марта 2020 года в 12:00 из-за сильного ветра обрушилась крыша бывшего здания университета Болашак. Пострадавших и жертв нет. На место происшествия прибыли 12 человек, 2 единицы техники ДЧС, 1 единица техники и 3 человека управления по мобилизационной подготовки", - сообщили в ведомстве.