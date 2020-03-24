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  24 марта 2020
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Олимпийские игры в Токио перенесены на год из-за пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Игры-2020 в Токио на следующий год, передает Sports.

Сегодня Абэ, Бах и глава оргкомитета Игр Есиро Мори провели телефонную конференцию, где обсудили вопрос переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

«Я предложил господину Баху отложить Игры на год. Он на 100% согласен со мной», – сказал Абэ.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Новые сроки проведения пока неизвестны, ранее власти Японии говорили о переносе турнира максимум на один год.

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