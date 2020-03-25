В Казахстане зарегистрированы ещё 2 случая коронавируса. Всего - 72
CentralAsia (KZ) - На 23:20 часов по местному времени 24 марта в Казахстане зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в Жамбылской области и Северо-Казахстанской области.
На сегодняшний день в стране подтверждены 72 случаев регистрации коронавируса, из них:
в г. Нур-Султан – 36 случаев,
г. Алматы – 29 случаев,
г.Караганда - 2 случая,
Алматинская область - 1
случай,
Актюбинская область - 1 случай,
г. Шымкент - 1 случай,
Жамбылская область - 1 случай,
Северо-Казахстанская область - 1 случай.
Все новости по теме можно прочитать по ссылке.