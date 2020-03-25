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  25 марта 2020
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В Казахстане зарегистрированы ещё 2 случая коронавируса. Всего - 72

CentralAsia (KZ) -  На 23:20 часов по местному времени 24 марта в Казахстане зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в Жамбылской области и Северо-Казахстанской области.

На сегодняшний день в стране подтверждены 72 случаев регистрации коронавируса, из них:

в г. Нур-Султан – 36 случаев,

г. Алматы – 29 случаев,

г.Караганда - 2 случая,

Алматинская область - 1
случай,

Актюбинская область - 1 случай,

г. Шымкент - 1 случай,

Жамбылская область - 1 случай,

Северо-Казахстанская область - 1 случай.

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