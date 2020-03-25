Средняя зарплата в стране будет не меньше $1100, - Демпартия Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская демократическая партия представляла свою предвыборную программу в офисе Государственного бюро аудита. Программа выборов была утверждена на онлайн-заседании политического комитета Демпартии утром 24 марта.

Одним из главных предвыборных обещаний этой партии является повышение месячной зарплаты.

По словам депутата З.Нарантуяа, который является заместителем директора ДП, предвыборная программа под названием «Монгольская семья, политика развития» направлена на повышение среднемесячной заработной платы монголов до 3 млн.тугриков (приблизительно $1100) для улучшения качества жизненных условий.

Сегодня, уровень средней заработной платы в Монголии составляет 1 млн 242 тыс.тугриков (приблизительно $448).

Партия будет работать для того, чтобы люди могли покупать собственные квартиры вместо бесплатных проектов жилья, -сказала депутат.

Монголия проведет парламентские выборы 24 июня.