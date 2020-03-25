Как коронавирус влияет на все сферы бизнеса в Монголии

CentralAsia (MNG) - Коронавирус стремительно распространяется по всему миру и уже проник в Монголию, хотя все случаи заносные. Вирус угрожает не только жизни и здоровью населения, но и экономике.

Монгольская национальная торгово-промышленная палата провела пресс-конференцию по поводу воздействия коронавирусной вспышки на бизнес.

Организация провела экономическое исследование, охватывающее более 1100 предприятий, активно работающих в Монголии. Результаты оказались плохими: 33 процента монгольских предприятий сократили рабочие места, в то время как 64 процента потеряли доход, а 42 процента полностью закрыли или приостановили работу.

В основном - это предприятия в сфере туризма, транспорта, обслуживания и торговли, которые пострадали больше всего из-за ограничений по коронавирусу.

Аналитики предупреждают, что если правительство не примет срочно необходимые меры, безработица в Монголии достигнет 20 процентов, при этом почти 250 000 человек потеряют работу, а 20 000 предприятий закроются к июню. Также аналитики упомянули, что накануне Еврокомиссия предложила новые правила оказания госпомощи предприятиям, которые являются «самыми гибкими из когда-либо существовавших».

Уже некоторые компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономический ущербом от коронавируса.