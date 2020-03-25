«Мне прислали сообщение поддержки даже из Монголии. Это то, что меня поддерживает», - Эллисон Кэмерон

CentralAsia (MNG) - Жертва коронавируса в Лондоне говорит, что просмотр фильма «Смерть в раю» и доставка еды помогают ей выздороветь.

«Мне прислали сообщение поддержки даже из Монголии», - сказала лондонский пациент с коронавирусом, который сейчас идет на поправку.

Эллисон Кэмерон живет в Королевском городке Кенсингтон и Челси, но работала в России и Беларуси в 1990-х годах и была воодушевлена поддержкой, которую ей предлагали с момента заражения коронавирусом.

Она медленно выздоравливает, но у нее воспаление легких.

Свободно говорящая по-русски, проработавшая в сфере международных отношений, Эллисон сказала: «Со мной на контакт вышла русская благотворительная организация. Я сказала: «Я не русская», а они сказали: «Вы помогли нашему народу». Они закончили тем, что пели мне песни по телефону. Я была восхищена».

Ее опыт жизни в России во времена дефицита помог ей справиться.

«Я хорошо справляюсь с такими ситуациями, помню как в Ленинграде у нас закончилось молоко, и у нас иногда не было горячей воды. Я довольно устойчивая к таким явлениям», - рассказывает женщина.

Музыка ей также помогает в выздоровлении. «Сейчас я слушаю Шопена и считаю, что это действительно успокаивает. Я воспользовалась советом посольства Беларуси, чтобы не смотреть слишком много новостей. Вместо этого я смотрю сериал о полицейской драме «Смерть в раю».