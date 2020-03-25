АО «Улан-Баторская железная дорога» оценило убытки из-за коронавируса в $630 тыс

CentralAsia (MNG) - Акционерное общество «УБЖД» Монголии потеряло 1,7 млрд.тугриков (приблизительно $630 тыс) из-за коронавируса.

24 марта, глава отдела пассажирских перевозок национального железнодорожного оператора Улан-Баторской железной дороги Б. Даваасурэн провел совещание с представителями средств массовой информации, чтобы рассказать о деятельности компании в условиях пандемии коронавируса.

По словам Даваасурэна, из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке международных пассажирских поездов до 30 апреля, АО «УБЖД» переживает трудные времена.

«Компания не может выполнить свой план на первый квартал 2020 года по перевозке 574 тысяч пассажиров и только за первые три месяца 2020 года обслужила только 150 тысяч пассажиров. Мы оцениваем потери в этот период на уровне около 1,7 млрд.тугриков ($630 тыс). Кроме того, из 276 поездов компании курсирует только 90-100 поездов из-за сокращения пассажиропотока с 15 февраля», -уточнил он.

В обычное время ежедневный пассажиропоток АО «Улан-Баторская железная дорога» достигает 8000, а в загруженные периоды - до 13000. Однако это число сократилось до 3200-3500 пассажиров в день, 20 процентов из них путешествуют на юг от Улан-Батора, а 80 процентов - на северных маршрутах.

Он также сказал, что эксплуатационные расходы на перевозку каждого пассажира равны 52 тугриков за каждый километр, и компания взимает с каждого пассажира 30 тугриков за один километр, что означает, что компания несет предполагаемые потери в размере 22 тугриков на каждый километр пути для одного пассажира.

По словам Даваасурена, даже в нормальных условиях АО «УБЖД» сталкивается с ежегодной потерей в размере 25-30 млрд.тугриков (приблизительно $8 -11 млн) в связи с текущими ценами и разницей курсов валют. Несмотря на разрешение, выданное в 2018 году Управлением по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, на повышение своих тарифов на 3-30 процентов с целью минимизации финансовых потерь, компания не повышала цену для своих клиентов в рамках своей «социальной ответственности».

1700 сотрудникам компании, работающим в сфере пассажирских перевозок, предоставляется возможность взять ежегодный отпуск, а некоторые сотрудники добровольно взяли неоплачиваемый отпуск.