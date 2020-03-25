[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане должникам не будут отключать электричество, газ и воду во время карантина

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане коммунальные предприятия не будут начислять штрафы и пени, а также отключать потребителей от электро-, тепло-, газо- и водоснабжения во время действия карантина.

Гражданам рекомендовали платить за комуслуги, не выходя из дома, через платежные системы и мобильные приложения банков, либо погасить накопившуюся задолженность по окончании карантина.

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в республике достигло 50 человек. Еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине – в больницах или дома.

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

Все новости по теме читайте по ссылке.

Новости по теме:

print
  • Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 5 и достигло 55 человек
  • «Это не фильм. Оставайтесь дома!». Так призывают своих граждан мэры городов Италии
  • Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 50 человек



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com