В Узбекистане должникам не будут отключать электричество, газ и воду во время карантина

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане коммунальные предприятия не будут начислять штрафы и пени, а также отключать потребителей от электро-, тепло-, газо- и водоснабжения во время действия карантина.

Гражданам рекомендовали платить за комуслуги, не выходя из дома, через платежные системы и мобильные приложения банков, либо погасить накопившуюся задолженность по окончании карантина.

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в республике достигло 50 человек. Еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине – в больницах или дома.

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.