Музей Чингисхана откроется к июлю 2021 года во время фестиваля Наадам

CentralAsia (MNG) - В апреле 2019 года правительство Монголии приняло решение учредить Институт наследия и культуры Чингисхана, отвечающий за популяризацию наследия Чингисхана и его роли в истории Монголии и мира, а также за исторические записи и исследования XIII век.

Во исполнение этого решения было принято постановление правительства от 3 июля 2019 года о строительстве музея Чингисхана. О проекте музея директор Института наследия и культуры Чингисхана М.Батбаяр дал интервью сайту news.mn.

Музей с 15 выставочными залами займёт площадь более 20-ти тысяч квадратных метров. Новую достопримечательность планируют открыть в следующем году.

В феврале 2020 года премьер-министр У. Хурелсух утвердил концепцию музея, в которой изложены история и традиции государственности в Монголии, простирающиеся от империи Хунну до начала XX века.

В соответствии с планом строительство здания музея начнется в конце марта 2020 года на месте снесенного в настоящее время Музея естествознания в Улан-Баторе.

Вместе с тем он отметил, что генеральный подрядчик строительства еще не выбран, несмотря на приглашение Министерства образования, культуры, науки и спорта принять участие в тендере. Он продолжает, что музей будет открыт для публики в июле 2021 года.

«Общая стоимость музея составляет 53 млрд.тугриков, а государственный бюджет 2020 года был утвержден с 48 млрд.тугриков для музея Чингисхана. Поэтому я считаю, что музей будет сдан в эксплуатацию по графику», — сказал г-н Батбаяр.

Среди экспонатов будут, в том числе предметы археологии и антиквариата, относящиеся к XIII веку из других музеев, а также точные копии артефактов, связанных с Монгольской империей, которые сейчас хранятся в зарубежных музеях.

7 декабря прошлого года Государственный Эрмитаж передал в дар Монголии копию одного из древнейших памятников монгольской письменности — Чингисова камня XIII века. Ее разместят в создаваемом в Улан-Баторе музее Чингисхана, сообщил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время подписания с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским документа о передаче копии. «Мы настроены на то, чтобы всемерно поддерживать изучение деятельности Чингисхана, и я очень рад, что вы так бережно относитесь к моментам, связанным с историей нашей страны. Мы приняли решение в следующем году построить музей Чингисхана у нас в столице. Мы признательны вам, что именно к этому моменту вы дарите нам копию каменного письма с именем Чингисхана», — сказал тогда премьер-министр Монголии.

Новый музей Чингисхана станет главным центром всех научных исследований и редких археологических находок, связанных с Чингисханом.

В настоящее время правительство Монголии работает над диверсификацией туризма, чтобы содействовать росту экономики, зависящей от горнодобывающей промышленности.