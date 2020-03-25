В Таджикистане прошел праздник меда, лепешки и картошки с участием президента (фото)

CentralAsia (TJ) - 24 марта президент Таджикистана Эмомали Раходолжил свой рабочий визит в городах и районах Согдийской области, сообщает пресс-служба главы государства.

После сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон прибыл в Парк Камола Худжанди и принял участие на Празднике мёда, лепёшки и картошки.

Выставка состояла из трех основных блоков – выставки лепёшек, мёда и картошки.

Первый уголок выставки украшала хлебная продукция женщин городов и районов, которая состояла из кульчашек, каламы, чапоти и фатира и других видов.

Праздник мёда, лепёшки и картошки пришелся на районный этап Республиканского конкурса «Хлеб всему голова» и считается важным фактором уважения и почитания главного пищевого продукта – хлеба.

Данный конкурс пройдет в три этапа – районном, областном и республиканском.

На первом этапе конкурса, прошедшем в Парке Камола Худжанди, участницы в четырех блоках – вкусная лепешка, большая лепешка, лучшее украшение лепешки и лучший хлебопек продемонстрировали свое искусство.

В рамках объявления 2019-2021 годов «Годами развития села, туризма и народных ремесел» мастера Согдийской области своими творениями украсили один из красивых уголков выставки на Празднике мёда, лепёшки и картошки.

Рахмон назвал пчеловодство одним из доходных сфер и дал пчеловодам и ответственным лицам сферы указания и советы по ее развитию.

В 2019 году в Согдийской области произведено 1тыс. 417 тонн мёда, что на 35% больше по сравнению с 2018 годом.

На выставке активное участие приняли и картофелеводы области, выставив напоказ различные виды картошки и блюда, приготовленные из них.

Объем производства картошки до 1 января 2020 года составил 450тыс. 322 тонны, что по сравнению с 2018 годом больше на 34тыс. 360 тонн.

Картофелеводческие хозяйства городов и районов области выставили напоказ 12 видов этой продукции первой необходимости, такие как Таджикистан, Файзабад, Заррина, ред, гала, якка, пикассо, розара, ред фантазия, шукрона, овчи.

По сообщению ответственных лиц до 1 января 2020 года общий объем производства продукции в Согдийской области достиг почти 8,1 млрд сомони, что по сравнению с этим периодом 2018 года составляет 108%.

В конце президент страны Эмомали Рахмон дал высокую оценку всем участникам Праздника мёда, лепёшки и картошки со всех городов и районов Согдийской области и пожелал им дальнейших успехов.