Эксперт предупреждает, что Япония может столкнуться с необходимостью полной изоляции крупных городов

CentralAsia (CA) - Эксперт в области контроля инфекционных заболеваний сказал, что Япония может столкнуться с необходимостью полной изоляции ряда крупных городов, если число случаев коронавирусной инфекции резко возрастет по всей стране, передает NHK.

Профессор Мицуо Каку Медицинского и фармацевтического университета Тохоку сказал, что число инфекций постепенно растет в Токио и других городах. Он сказал, что трудно установить пути передачи инфекции.

Профессор дал интервью нашей вещательной корпорации во вторник, через день после того, как губернатор Токио Юрико Коикэ сказала, что в столице могут понадобиться чрезвычайные меры, включая изоляцию, если вирус будет распространяться. Она сказала, что хотела бы избежать этого, и призвала население принять для этого меры.

По словам Каку, вспышки в США и Европе говорят о том, что в крупных городах в Японии также может произойти резкое увеличение числа инфицированных.

Он сказал, что риск инфицирования возрастет в случае возобновления крупных общественных мероприятий. По его мнению, люди пока могут ходить по магазинам и гулять, однако следует избегать больших скоплений людей.