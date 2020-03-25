В Ашхабаде закрылись кафе и рестораны

CentralAsia (TM) - В Туркменистане в рамках профилактики заражения коронавирусом 24 марта в столичные заведения общественного питания поступило предписание закрыть кафе и рестораны. В настоящее время перестали принимать посетителей кафе Ammar по улице Гёроглы, ресторан Melbourne Burger по проспекту Махтумкули (оба заведения работают в настоящее время только в режиме доставки) и ряд других столичных заведений, сообщает turkmen.news.

На какой срок закрыты кафе и рестораны – неизвестно, пока до получения последующих инструкций.

С 19 марта власти Туркменистана ограничили внутреннее передвижение граждан. Были закрыты автодороги, соединяющие Ашхабад с Дашогузом, Балканом, Лебапом и Мары. Желающие попасть в столицу должны предъявить разрешение и справку из паспортного стола, удостоверяющую прописку, а также справку из местной больницы об отсутствии вируса COVID-19. За справками в районах стоят в очередях десятки людей, никаких специальных мер по профилактике коронавируса среди них не принимаются.

В Ашхабаде на предприятиях всех форм собственности помещения окуривают гармалой. На входе некоторых торговых центров стоят антисептики, посетители обязаны продезинфицировать руки перед входом. В отдельных государственных учреждениях работникам предписано носить с собой термометры для измерения температуры тела.

Ограничения на внутреннее передвижение сказались на росте цен на продовольствие, в частности, на свежее мясо.

Напомним, что по официальным данным в Туркменистане не выявлено случаев заражения коронавирусом.