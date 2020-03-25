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  25 марта 2020
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Сенат Узбекистана одобрил закон о Дне праздника узбекского языка

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 24 марта сенаторы на пленарном заседании обсудили Закон «Об установлении Дня праздника Узбекского языка».

Как было отмечено, принятие закона направлено на повышение авторитета узбекского языка в обществе и на международной арене, воспитание молодежи в духе патриотизма, преданности национальным традициям и ценностям.

Законом предусматривается установить 21 октября Днем праздника Узбекского языка.

Напомним, что заседание прошло в формате видеоконференцсвязи.

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