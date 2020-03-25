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  25 марта 2020
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Узбекские учёные разработали собственную тест-систему выявления COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Узбекские специалисты разработали собственную тест-систему для детекции коронавируса COVID-19, сообщает созданный Минздравом РУз Телеграм-канал Koronavirus Info.

Ученые Узбекистана начали работу около месяца назад, когда, судя по распространению вируса по всему миру стала очевидной опасность появления вируса и в Узбекистане.

Сообщается, что вся процедура занимает около 5-6 часов, это не экспресс тест, а полноценный тест, который можно использовать только в специализированных лабораториях.

В процессе создания отечественной тест-системы неоценимая помощь была оказана со стороны посольства Узбекистана в Вашингтоне, которое организовало оперативную доставку положительных контрольных образцов производства США.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистированно 50 случаев COVID-19.

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