Сотни застрявших в аэропортах Москвы трудовых мигрантов из Центральной Азии ночуют сутками на полу, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Сотни трудовых мигрантов застряли в воздушных гаванях Москвы: из-за пандемии коронавируса закрываются границы, в Россию из-за рубежа могут вернуться лишь граждане страны на чартерных рейсах.

Люди ночуют в аэропортах прямо на полу, постелив что попадет под руку. Среди них много выходцев из Средней Азии. Они в панике бросились домой, после того как стали закрываться границы; потратили много денег на билеты, но их рейсы отменили, сообщает Еuronews.

- Они говорят, что в течение двух месяцев нам вернут наши деньги, - жалуется один из оставшихся в аэропорту. - Но мы не сможем же ждать два месяца, а здесь, в аэропорту, жить невозможно.

Некоторые страны возвращают пообещали вернуть своих граждан чартерами, но не всем удаётся на них попасть.

- Пока места, говорят, не хватает. Тут много людей из разных городов, разных стран.

Некоторые оказались в ловушке в транзитной зоне, узнав, что их рейсы отменены, лишь после паспортного контроля. Ходят слухи о мошенничестве:

- Кого-то посадили вместо меня, взяли деньги - вон, ребята говорят, 28 тысяч. То есть продают билеты, а у кого есть билеты, того не сажают.

У многих трудовых мигрантов уже заканчиваются деньги, а съемные квартиры освобождены, и вернуться им некуда.

- Все на нас смотрят,- сокрушается этот молодой человек. - И нам стыдно - и некрасиво это. Мы позвонили в посольство, нам сказали подождать, пообещали в течение нескольких дней предоставить нам чартерный рейс и отправить домой.

По данным юристов по правам мигрантов, в понедельник в трех московских аэропортах находились более 600 граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, ожидающих рейсы в свои страны.

19 марта МВД России продлило срок временного пребывания иностранцев. Для тех, кто приехал в Россию по визе, срок продлят независимо от цели въезда. А тем, у кого срок действия визы истёк, ведомство пообещало продлить срок временного пребывания. Его продлят и тем, кто прибыл в Россию без визы. Для этого нужно подать заявление в ближайший отдел МВД.

Сообщается также о возобновлении приема заявлений о выдаче иностранцам разрешений на работу в России. Для их обновления трудовым мигрантам уже не надо будет выезжать за пределы страны, и административной ответственности за просрочку они тоже нести не будут.