В Монголии четвертый день подряд не было новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Монголия сообщила о 10 подтвержденных случаях коронавируса; девять монгольских эвакуированных из-за границы и один гражданин Франции, который 10 марта привез COVID-19 в Монголию.

Сегодня в 11 часов в оперативном штабе Министерства здравоохранения состоялся очередной брифинг для прессы. Сообщается, что 10 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, находятся в стабильном состоянии.

Французский гражданин, зараженный коронавирусом и его пневмонией, также был вылечен. Он будет выписан из больницы через 10 дней. Но согласно правилу Минздрава, он должен находиться в самоизоляции дома в течение двух недель.

Минувшие дни в Монголии не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

Изоляторах Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний работают сверхурочно более 300 медиков, ухаживая за людьми, находящимися на карантине.