[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане штрафы за передвижение без масок составляют от $23 до $70

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 25 марта людей начнут штрафовать за появление без маски на улице, сообщает Телеграм-канал Koronavirus Info.

За первое нарушение штраф составит 223 тысячи сумов (23 доллара США), при повторном — 669 тысяч сумов (70 долларов США).

За нарушителями будут следить сотрудники Национальной гвардии и патрульно-постовой службы.

В настоящее время размер минимальной заработной платы в Узбекистане составляет 23 доллара США.

Напомним, что с 23 марта по всему Узбекистану запретили передвижение без масок.

С 23 марта лицам, которые замечены в общественных местах Ташкента, Каракалпакстана и областных центров, выносились пока лишь предупреждения.

Новости по теме:

print
  • Сенат Узбекистана одобрил закон о Дне праздника узбекского языка
  • Число умерших от коронавируса в Италии за сутки снова выросло - до 743 человек
  • В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com