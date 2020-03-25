В Узбекистане штрафы за передвижение без масок составляют от $23 до $70

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 25 марта людей начнут штрафовать за появление без маски на улице, сообщает Телеграм-канал Koronavirus Info.

За первое нарушение штраф составит 223 тысячи сумов (23 доллара США), при повторном — 669 тысяч сумов (70 долларов США).

За нарушителями будут следить сотрудники Национальной гвардии и патрульно-постовой службы.

В настоящее время размер минимальной заработной платы в Узбекистане составляет 23 доллара США.

Напомним, что с 23 марта по всему Узбекистану запретили передвижение без масок.

С 23 марта лицам, которые замечены в общественных местах Ташкента, Каракалпакстана и областных центров, выносились пока лишь предупреждения.