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  25 марта 2020
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Китай за сутки выявил 47 новых ввозных случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Девять человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 47 новых случаев заражения, все они ввозные, выздоровел 491 пациент, передает РИА Новости со ссылкой на государственный комитеа по вопросам здравоохранения КНР.

Из 47 ввозных случаев заражения 19 зарегистрированы в Шанхае, пять – в Пекине, пять – в провинции Гуандун, четыре – в городе Тяньцзинь, четыре – в провинции Фуцзянь, по два случая – в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Цзянсу и Сычуань, по одному случаю – в провинциях Цзилинь, Чжэцзян, Шаньдун и Цзянси. В общей сложности в Китае на данный момент выявлено 474 ввозных случая коронавирусной инфекции.

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