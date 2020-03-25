Таджикистан разработал Программу реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с коронавирусом

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане разработана Программа реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с коронавирусом COVID-19. Для реализации программы власти попросили помощи международных финансовых институтов. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана утверждает, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Уполномоченный Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Таджикистане Галина Перфильева 24 марта в беседе с Радио Озоди сообщила об основных положениях новой программы. По ее словам, это:

- Координация действий на республиканском, областном и районном уровнях,

- Информирование населения о существующих рисках

- Эпидемиологический контроль

- Контроль на пунктах пропуска на границах;

- Расследование случаев заражения и оперативное реагирование

- Контроль за лабораторно-диагностической службой в стране (работа в этом направлении уже продолжается)

- Профиликтика и контроль за инфекционными заболеваниями;

- Регистрация случаев заражения СOVID-19. Таджикистан в настоящее время находится в первой стадии, когда в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. ВОЗ определила всего четыре стадии: вторая, когда зарегистрирован первый зараженный коронавирусной инфекцией, третья, когда вирус распространяется внутри страны, и четвертая – эпидемия коронавируса.

- Снижение негативных влияний коронавируса в экономику страны. Минздрав Таджикистана в настоящее время работает со всеми партнерами.

Уполномоченный ВОЗ в Таджикистане говорит, что в новой программе учтены все возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Власти Таджикистана пока не обнародовали подробности Программы реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с коронавирусом COVID-19. Сумма кредита, необходимая для реализации программы, пока не называется. Источник Радио Озоди в Минздраве Таджикистана 24 марте сообщил на условиях анонимности, что идут переговоры с международными финансовыми институтами, в том числе, Всемирным банком о привлечении инвестиций. По его словам, для реализации программы потребуется не менее двух миллионов долларов.

В Таджикистане не было подтвержденных случаев коронавируса, властями принимаются меры по предотвращению возможного его распространения. В стране создан постояннодействующий штаб под руководством премьер-министра страны. В состав штаба входят руководители министерств и ведомств, Генеральный прокурор и секретарь Совбеза Таджикистана. Республиканский штаб совместно с Минздравом проводят свои заседания два раза в день. Ранее Минздрав Таджикистана сообщил, что с 1 февраля около 1900 человек, прибывших из различных государств, прошли обследование на коронавирус. В настоящее время на карантине находятся более 400 человек.

Таджикская оппозиция предлагает властям создать оперативный антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом под руководством президента Эмомали Рахмона и ослабить налоговое бремя для малого и среднего бизнеса.

Оппозиционеры подвергли критике власти Таджикистана за то, что в стране не были отменены мероприятия, посвященные Наврузу, в дни праздника в парках столицы и крупных городов гуляли толпы людей.

Таджикский эксперт Парвиз Муллоджанов считает, что именно сейчас в качестве превентивной меры, самым лучшим шагом сейчас было хотя бы закрыть вузы и учебные заведения в Душанбе и целом по стране. «Сейчас только в Душанбе десятки тысяч студентов, которые ежедневно проезжают с одной части города в другу, посещают занятия, общаются между собой и с преподавателями – что создает идеальные условия для распространения вируса. Даже если многие из учащихся и школьников сами не заболеют или перенесут болезнь легко – они могут стать переносчиками вируса и представляют угрозу возможного заражения для своих близких», предупреждает эксперт.

Однако таджикские власти считают, что пока необходимости в закрытии вузов и школ нет.