В Казахстане подтверждено 79 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - Минздрав Казахстана сообщает об эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Алматы - 2 случая, Нур-Султан - 5 случаев.

На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 41 случай, г. Алматы – 31 случай, г.Караганда - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, г. Шымкент - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо -Казахстанской области - 1 случай.

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