[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане подтверждено 79 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Минздрав Казахстана сообщает об эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Алматы - 2 случая, Нур-Султан - 5 случаев.

На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 41 случай, г. Алматы – 31 случай, г.Караганда - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, г. Шымкент - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо -Казахстанской области - 1 случай.

Все новости по теме можно прочитать здесь.

print
  • Число умерших от коронавируса в Италии за сутки снова выросло - до 743 человек
  • Китай за сутки выявил 47 новых ввозных случаев заражения коронавирусом
  • Эксперт предупреждает, что Япония может столкнуться с необходимостью полной изоляции крупных городов



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com