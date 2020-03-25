По всему миру коронавирусом заразились 400 тысяч человек. Три дня назад их было 300 тысяч

- Азия и мир, общество
- 10:41, 25 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом.
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражены 372 757 человек и 16 231 летальных исходов по итогам 25 марта.
Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америке (12 428).
В Европе лидером по количеству заражений является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).
В Южной и Северной Америках наибольшее число инфицированных людей находится в США (42 164).
Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии (6,8 тыс.), далее — в китайской провинции Хубэй (3,2 тыс.), где располагался очаг заражения. Третье место по числу смертей занимает Испания (2,8 тыс.).
По данным университета Джонса Хопкинса, отметка в 100 тысяч зараженных была превышена 6 марта, в 200 тысяч — 18 марта, в 300 тысяч — 21 марта.