Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане придется на начало апреля, - глава Минздрава РК

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране придется на начало апреля.

- Мы прогнозируем пик заболеваемости в первой декаде апреля. Но, к сожалению, это не всегда от нас зависит, то есть те меры карантинные, которые приняты, они, по нашим расчетам, позволили снизить передачу заболеваемости где-то на 50 процентов, - рассказал министр в интервью, опубликованном на сайте Минздрава.

По его словам, продление режима ЧП будет зависеть от эпидемиологической ситуации, от ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

- Мы надеемся, что к этому времени, к 15 апреля, мы начнем уже снижать заболеваемость. В этом случае будет принимать решение глава государства, - уточнил министр.