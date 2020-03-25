ВОЗ начинает массовые испытания четырёх препаратов от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о всемирном испытании под названием «Солидарность» (Solidarity), чтобы найти лекарство от коронавируса.

Как сообщает американское издание Science, метод исследования, которое охватит многие тысячи пациентов в десятках стран, настолько прост, что в нем смогут принять участие даже больницы, парализованные наплывом пациентов с COVID-19.

Вот лекарства, которые будут тестироваться в ходе «Солидарности»: ремдесивир, хлорохин и гидроксихлорохин, ритонавир/лопинавир, ритонавир/лопинавир+интерферон бета.

Ремдесивир

Изначально разработанный компанией «Гилеад» (Gilead) для борьбы с лихорадкой Эбола и родственными вирусами, ремдесивир останавливает репликацию вируса, подавляя ключевой вирусный фермент, РНК-зависимую РНК-полимеразу (она же РНК-репликаза).

Исследователи протестировали ремдесивир в прошлом году во время вспышки Эболы в Конго вместе с тремя другими препаратами. В 2017 году исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле в ходе исследований in vitro (в пробирке) и in vivo (на подопытных животных) доказали, что препарат подавляет коронавирусы, вызывающие SARS и MERS.

Хлорохин и гидроксихлорохин

Имеющихся данных об этих препаратах пока немного. Препараты работают за счет снижения кислотности в эндосомах — эти внутриклеточные органеллы поглощают внешний материал, и через них проникают внутрь некоторые вирусы. Но главный вход для SARS-Cov-2 другой — он использует так называемый шиповидный белок, прикрепляясь к рецептору на поверхности клеток человека. Исследования на клеточной культуре показали, что хлорохины обладают некоторой активностью в отношении SARS-CoV-2, но необходимые дозы, как правило, высоки и могут вызвать серьезную токсичность.

Результаты на пациентах с COVID-19 пока смутные. Всего хлорохин или гидроксихлорохин применялся в 20 китайских исследованиях COVID-19, отмечает ВОЗ, но их результаты трудно найти.

Французские исследователи тоже опубликовали исследование о лечении гидроксихлорохином 20 пациентов с COVID-19. Они заключили, что препарат значительно снижает вирусную нагрузку в носовых мазках. Но это было не рандомизированное контролируемое исследование, и о летальных исходах в нем не сообщалось. В руководстве, опубликованном в пятницу, Американское общество реаниматологов заявило, что «достаточных оснований рекомендовать хлорохин или гидроксихлорохин при лечении тяжелых больных COVID-19» нет.

Тот же гидроксихлорохин может принести больше вреда, чем пользы. Препарат имеет целый ряд побочных эффектов и в редких случаях может привести к сердечной недостаточности. Так как больные-сердечники более подвержены риску тяжелой формы COVID-19, это не может не беспокоить, говорит Дэвид Смит (David Smith), врач-инфекционист Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ритонавир/лопинавир

Этот комбинированный препарат, продаваемый под торговой маркой «Калетра», был одобрен в США в 2000 году для лечения ВИЧ-инфекций. Поскольку лопинавир быстро расщепляется в организме человека нашими собственными протеазами, вместе с ним прописываются низкие дозы ритонавира, другого ингибитора протеазы, который продлевает его действие.

Препарат подавляет и протеазу других вирусов, в частности коронавирусов. Он хорошо себя показал на мартышках, инфицированных вирусом MERS, и тестировался на пациентах с SARS и MERS, хотя результаты этих испытаний неоднозначны.

Хотя препарат в целом безопасен, он может взаимодействовать с препаратами, которые обычно назначаются тяжелым пациентам, и врачи предупреждают, что это чревато значительным повреждением печени.

Ритонавир/лопинавир + интерферон бета

Последнее подразделение «Солидарности» испробует сочетание комбинированного препарата с интерфероном-бета, молекулой, контролирующей воспаление в организме. Это сочетание тоже дало эффект на мартышках, инфицированных MERS. Комбинация из трех препаратов в настоящее время тестируется на пациентах с MERS в Саудовской Аравии, и это первое рандомизированное контролируемое исследование по этой болезни.

Но использование интерферона-бета на пациентах с тяжелой формой COVID-19 рискованно.

В совместных испытаниях под кодовым названием «Солидарность», координируемых ВОЗ, примут участие по крайней мере 10 стран, включая Францию, Испанию и Швейцарию. Руководить испытанием будет Флоранс Адер (Florence Ader), исследователь-инфекционист Университетского госпитального центра в Лионе.

Список лекарств, подлежащих первостепенному тестированию, составила для ВОЗ группа ученых, оценивающая фактические данные о будущем лечении. Группа подобрала препараты с наибольшим шансом на успех, чья безопасность подтверждается предыдущими использованиями, и которые, судя по всему, будут доступны в количествах, достаточных для лечения значительного числа пациентов — если исследование даст положительные результаты.

Препараты, которые замедляют или убивают новый коронавирус, называемый SARS-CoV-2, могут спасти жизни тяжело больных пациентов, но могут также применяться профилактически для защиты работников здравоохранения и других лиц, входящих в группу риска. Лечение может также сократить время, которое пациенты проводят в отделениях интенсивной терапии.

Глобальная комиссия по мониторингу безопасности данных будет отслеживать промежуточные результаты и решит, имеет ли тот или иной препарат явный эффект, и если нет, исключит его. Кроме того, в исследование могут добавится еще несколько препаратов — в том числе противогриппозный препарат фавипиравин производства японской компании Toyama Chemical.