В Узбекистане четыре пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

отабеков

CentralAsia (UZ) - Глава государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля при правительстве Узбекистана Нурмат Отабеков сообщил о тяжёлом состоянии четырёх пациентов с диагнозом COVID-19.



По его словам, пневмония диагностирована у 15 заразившихся коронавирусом, четверо находятся в тяжелом состоянии. По стране 20 000 человек находятся под строгим карантином.

По состоянию на 9:00 часов 25 марта число людей, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 55.

Ранее сообщалось, что пятеро пациентов с данным диагнозом пошли на поправку. Также известно, что коронавирусная инфекция была обнаружена у 20-летней девушки, которая не выезжала за границу и не общалась с инфицированными гражданами.

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