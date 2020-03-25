[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане четыре пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
отабеков
отабеков

CentralAsia (UZ) -  Глава государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля при правительстве Узбекистана Нурмат Отабеков сообщил о тяжёлом состоянии четырёх пациентов с диагнозом COVID-19.

По его словам, пневмония диагностирована у 15 заразившихся коронавирусом, четверо находятся в тяжелом состоянии. По стране 20 000 человек находятся под строгим карантином.

По состоянию на 9:00 часов 25 марта число людей, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 55.

Ранее сообщалось, что пятеро пациентов с данным диагнозом пошли на поправку. Также известно, что коронавирусная инфекция была обнаружена у 20-летней девушки, которая не выезжала за границу и не общалась с инфицированными гражданами.

Все новости по теме читайте по ссылке.

Новости по теме:

print
  • Музей Чингисхана откроется к июлю 2021 года во время фестиваля Наадам
  • Власти Китая с 8 апреля откроют транспортное сообщение с Уханем
  • В Монголии появилось мобильное приложение для отслеживания распространения коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com