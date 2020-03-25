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  25 марта 2020
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Монгольская народная медицина показала свою эффективность в лечении коронавируса, - CCTV.com

CentralAsia (KZ) -  Чен Сарнай, заместитель директора Международной монгольской больницы во Внутренней Монголии, сказала, что лечение людей, инфицированных COVID-19, монгольскими препаратами доказало свою эффективность в ослаблении симптомов и укреплении иммунной системы.

Она является заместителем председателя монголо-китайской комиссии медицинских специалистов по профилактике, контролю и управлению COVID-19 Внутренняя Монголия.

Об этом говорится на пресс-конференции, проведенной комиссией, передает монгольский филиал китайского государственного ИА CCTV.com.

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В семи случаях в Тунляо, Внутренняя Монголия, и в двух случаях в Баотоу комбинация монгольских и европейских препаратов обеспечила краткосрочное излечение.

Кроме того, восемь возможных случаев заражения COVID-19 были полностью вылечены монгольским медицинским лечением. Монгольская медицина смогла избежать побочных эффектов гормональных препаратов и противомикробных препаратов.

Сухээ, заместитель председателя монгольско-китайской медицинской группы Комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями COVID-19 и заместитель председателя Китайского медицинского комитета во Внутренней Монголии, сказал, что 74 пациента, инфицированных COVID-19 во Внутренней Монголии, прошли монголо-европейское и китайско-европейское лечение и потенциал этих лечения COVID-19 в традиционной монгольской медицине достиг 98,7%, передает CCTV.com.

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