Нидерланды делают ставку на «групповой иммунитет» в борьбе с коронавирусом. ВОЗ считает, что он может стоить жизни тысячам

Премьер Нидерландов

CentralAsia (CA) - В эти дни многие жители Нидерландов чувствуют себя невольными участниками рискованного эксперимента, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В борьбе с коронавирусом правительство Нидерландов действует иначе, чем другие государства. Оно официально придерживается теории коллективного или группового иммунитета. Согласно ней, среди наиболее стойкой части населения должно заразиться максимальное количество людей, чтобы затем сформировать своего рода "защитную стену" для пожилых и слабых людей, которые до этого должны быть изолированы.

"Мы можем замедлить распространение вируса и одновременно под контролем сформировать групповой иммунитет", - заявил премьер-министр Марк Рютте 23 марта в своем обращении к нации.

"Всемирная организация здравоохранения считает такую идею опасной. С одной стороны, она основывается на предположении, что после выздоровления у зараженных людей сформируется иммунитет, однако это пока не доказано. "У нас недостаточно знаний о логике этого вируса", - сказала представительница ВОЗ Маргарет Харрис. С другой стороны, без существенных мер из-под контроля может выйти ситуация в больницах. Сегодня в Нидерландах имеется немногим больше 1 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии при населении в 17 млн человек. (...) Ситуация может оказаться как в Италии", - предостерегает микробиолог Роел Коутинью.

Для возникновения группового иммунитета должно быть инфицировано как минимум 60% населения. Иммунологи вычислили на основании этой цифры, что тогда в Нидерландах умрут от коронавируса от 40 до 80 тысяч человек.

Со стороны правых политиков раскритиковали эту идею правительства. "Мы должны сейчас же отказаться от этой безумной идеи группового иммунитета, - написал в "Твиттер" Тьерри Баудет. - Она приведет к большому, большому числу заболевших и умерших".

25 марта премьер-министр Марк Рютте был вынужден сделать заявление. "Групповой иммунитет никогда не был целью его правительства, заявил он в парламенте. Но в долгосрочной перспективе он может стать результатом. Цель заражения людей ни в коем случае не преследуется. Задача скорее состоит в том, чтобы "отделения интенсивной терапии были в состоянии справиться с количеством больных, чтобы пожилые и уязвимые люди были защищены", - передает Süddeutsche Zeitung.