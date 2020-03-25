Монгольский язык теперь доступен в приложении Google Gboard для перевода речи в текст

CentralAsia (MNG) - Google недавно объявила, что добавила монгольский язык к голосовому вводу в своем мобильном приложении виртуальной клавиатуры Gboard.

Монгольский инженер-программист из Google Баттулга Баярсайхан поделился новостями с монгольскими пользователями в своем Twitter.

Gboard — экранная клавиатура, созданная Google для устройств под управлением Android и iOS. Сперва она была выпущена на iOS, а через 7 месяцев на Android.

GBoard сочетает в себе: непрерывный ввод, поиск Google, включающий выдачу и предугадывание ответов, лёгкое нахождение и обмен эмодзи (в том числе предложение эмодзи вместо слов и распознавание нарисованных эмодзи) и GIF-изображениями, возможность выбора тёмной темы и установки своей собственной картинки на фон, голосовую диктовку. Примечательно, что к моменту выпуска на iOS, клавиатура «знала» только английский, а остальные языки добавляли в последующих обновлениях. К публикации же Android-версии поддерживалось более ста языков.

Gboard стартовала на iOS в мае 2016, а потом её выпустили на Android в декабре того же года в виде крупного обновления к уже созданной к тому моменту Google Keyboard.

К моменту выпуска Gboard включал в себя поиск Google, непрерывный ввод, лёгкое нахождение и обмен эмодзи и GIF-изображениями, движок интеллектуального ввода, предсказывающий, что будет написано дальше и поддержку многих языков. К моменту выпуска на iOS, клавиатура «знала» только английский, а к публикации же Android-версии поддерживалось более ста языков.

В августовском обновлении 2016 года в приложение для iOS добавили французский, немецкий, итальянский, португальский и испанский языки, а также появилась опция, позволяющая вставить эмодзи, схожее со смыслом написанного. Была добавлена возможность выбора тёмной темы и создания своей собственной.

В февральском обновлении 2017 года в версию для iOS добавили поддержку хорватского, чешского, датского, голландского, финского, греческого, польского, румынского, шведского, каталанского, венгерского, малайского, русского, испанского и турецкого языков, а также голосового ввода.

В апрельском выпуске компания Google увеличила количество поддерживаемых индийских диалектов с 11 до 22. В июньском обновлении для Android была добавлена возможность распознавания нарисованных эмодзи и предсказание дальнейших фраз. И теперь монгольский.