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  25 марта 2020
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В Сингапуре создали пятиминутный тест на коронавирус
Сингапур
Сингапур

CentralAsia (CA) -  Ученые в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус СOVID-19, результат которого можно узнать через пять минут, пишет The Straits Times. Когда эта разработка будет утверждена, это будет самый быстрый тест на коронавирус, утверждает газета.

Разработкой занималась команда специалистов из лаборатории NanoBio Lab в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям под руководством профессора Джеки Ин. Тест уже прошел предварительные испытания, и ученые надеются, что разрешение на его использование будет получено в течение месяца. После этого тест смогут использовать в больницах.

Свой метод проверки ученые назвали Cepat. Генетический материал вируса тест будет искать в выделениях пациента, взятых с помощью мазка. Собранный для анализа материал помещается в портативное устройство, которое покажет результат через 5–10 минут.

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