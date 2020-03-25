Эту катастрофу раскручивает не вирус, а люди, - рассказ первой пациентки с коронавирусом в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Владелец медицинской клиники в Ташкенте Нигора Муратова, которая называет себя "первой пациенткой" с коронавирусом в Узбекистане, поделилась на своей странице в соцсетях о том, что ей пришлось пережить после вынесения диагноза:

"Читая в Фейсбуке все публикации и комментарии, касающиеся меня, как первой пациентки, которой официально в Узбекистане диагностировали по лабораторным тестам заражение коронавирусом, было невыносимо больно от несправедливых обвинений и домыслов, которые преподносились, как факты. Меня сделали главной виновницей и персоной, которую предали остракизму. Но переживания и слезы никогда никому еще не помогали. Поэтому, собрав свою волю в кулак и пересилив эмоции, решила беспристрастно написать о том, как все было на самом деле почти по часам.

Итак, 10 марта я прилетела в Париж в аэропорт «Орли», чтобы попасть на рейс в Ташкент, нужно было добраться до другого аэропорта имени Шарля де Голя. Во время поездок и перелетов я была всегда в маске. В аэропорту я находилась почти 10 часов. Чувствовала себя очень хорошо. В 17.15 началась регистрация. Народу было немного. Французский персонал аэропорта за стойкой регистрации был без масок и перчаток. С оформлением багажа мне помог представитель "Узбекистан хаво йуллари". Он был очень тактичным и проводил нас до самолёта. Самыми последними прибежали 2 девушки лет 20-22 в черных масках. Одна из них сильно кашляла. Они сели в соседних креслах со мной. Весь полет была в маске. Только теперь, когда мои дети заболели, я поняла что молодой организм лучше борется и побеждает этот вирус. Рано утром 11 марта мы прилетели в Ташкент. Никакой суматохи, при входе в аэропорт нас проверили тепловизором, и всё. Никто ни о чем не спрашивал, не останавливал.

Знакомый в Париже попросил передать небольшой конверт с документами в Ташкенте. На выходе из аэропорта меня уже ждал юноша, и я передала конверт. А меня встретил мой супруг, и мы поехали домой. Позавтракав, я уснула до 18.00, так как дорога была долгой, почти 2-суток, несколько перелётов. Проснулась и поужинала с детьми. Никаких симптомов. Настроение у всех было хорошее. Через день после прилета, 12 марта, как это водится в наших узбекских традициях, к обеду к нам пришли гости, 5 человек, наши родные. Они сидели до 4-часов дня. Я чувствовала себя как всегда, ничто не предвещало болезни. Дети, как всегда «липли» ко мне, обнимались. Мы все очень соскучились.

Всё началось в пятницу, 13 марта. Нет не было ни кашля, ни температуры. Утром проснулась с сильной головной болью и ломотой в теле. Мы подумали это акклиматизация. Позже появилась боль в горле при глотании. После обеда я лежала дома. Оценив свое состояние, я сказала супругу, что мне нужно сдать анализ на коронавирус в Научном центре вирусологии. Он посмеялся надо мной. Но я позвонила моему старому другу, доктору из Центра Вирусологии, и сказала о своём состоянии. Он попросил на следующий день утром приехать и сдать тесты. В субботу утром мы уже были в Центре. Меня встретил мой ангел, мой доктор, и стал успокаивать, что скорее всего у меня нет этого вируса, так как нет типичной клиники. Сдав анализы, мы поехали домой, и я решила остаться дома до 18.00. Я спала до вечера, закрылась в комнате, и никого уже не подпускала к себе. В 18.00 я позвонила дежурному врачу Центра, она мне по телефону сказала, что у меня результаты теста не показали вируса. Я обрадовалась, вышла из комнаты, начала обнимать свою внучку и дочку. Но позже началось что-то невообразимое. К 20.30 мне позвонили с 4-х разных номеров, и требовали скинуть им геолокацию своего места жительства. Я написала адрес. Какие-то люди приехали на скорой и потребовали ехать в стационар. Ничего не поняв, и чтобы разобраться на месте, мы поехали с моим младшим сыном в своей машине. В Центре вирусологии нас поместили в изолятор, и повторно взяли анализы. Сын остался со мной, всю ночь просидел возле меня и успокаивал. Я была напугана и повторяла, что ещё 1 час и мы уедем. Но прошла ночь. Эти 6-8 часов были самые тяжелые в моей жизни. Утром нас разделили и сказали, что всех госпитализируют.

Всего каких-то 2 дня, и вся моя жизнь перевернулась. Я очень сильно люблю моих близких, люблю своих коллег и друзей. Во время поездки старалась соблюдать меры предосторожности. Как появились симптомы, в тот же день обратилась к врачу, и на следующий день сдала анализы. Никаких визитов, никакого якобы посещения свадьбы, которое мне приписывают в сети, не было и в помине. С 14 марта я на лечении в Центре Вирусологии. Уже писала свой пост благодарности медикам за их внимание и заботу. Готова повторить "спасибо" снова.

Но то, что читала про себя, лежа на больничной койке, даже в кошмарном сне не могла представить. Первые 3 дня меня рвало на части, так беспардонно слить информацию обо мне, что не укладывается ни в рамки закона, ни в рамки этики и морали. И грязные инсинуации СМИ, которые разжигали в людях еще большую ненависть ко мне, не понятно за что. Меня взяли и, как будто выбросили на растерзание толпы. Я была шоке, не могла понять, что происходит, писала друзьям в группу, отправляла отчаянные голосовые сообщения. Это был шок. Я не пожелаю никому оказаться на моем месте. Но мы с родными смогли пережить этот кошмар.

Сегодня уже 10-й день нашего пребывания в больнице. У нас у всех всё хорошо...Это было испытанием для всех моих родных. Мои мальчики, как оловянные солдатики были всегда рядом и поддерживали меня, мои девочки - это мои ангелы-хранители, как могли утешали.

Мир стал очень хрупким. И то, что раньше было банальной простудой, теперь становится катастрофой. Но эту катастрофу раскручивает не вирус, а люди. Вирусы и бактерии – это часть этого мира. И как врач, хочу сказать, что наличие вируса, еще не означает 100% заболевания. Надеюсь, что наше общество переживет этот кошмар и не заболеет ненавистью друг к другу".