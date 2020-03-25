Жителей Алматы просят не выходить из квартиры 5 часов после дезинфекционной обработки общественных мест

CentralAsia (KZ) - В связи с объявлением карантина в Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок и дворов. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба акимата Алматы.



В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования акимиат просит в течение пяти часов не выходить из квартир.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.