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  25 марта 2020
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Жителей Алматы просят не выходить из квартиры 5 часов после дезинфекционной обработки общественных мест

CentralAsia (KZ) -  В связи с объявлением карантина в Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок и дворов. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба акимата Алматы.

В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования акимиат просит в течение пяти часов не выходить из квартир.

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