Жителей Алматы просят не выходить из квартиры 5 часов после дезинфекционной обработки общественных мест
CentralAsia (KZ) - В связи с объявлением карантина в Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок и дворов. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба акимата Алматы.
В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования акимиат просит в течение пяти часов не выходить из квартир.
На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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