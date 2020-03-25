[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Визовый центр Великобритании в Улан-Баторе закрыт до дальнейшего уведомления

CentralAsia (MNG) -  В связи с распространением нового коронавируса британский визовый центр в Улан-Баторе временно закрыт до дальнейшего уведомления.

С гражданами Монголии, у которых уже забронированы встречи, свяжутся, хотя будет невозможно перенести встречи, пока Центр не будет вновь открыт, сообщается в посольстве Великобритании в Улан-Баторе.

В 1963 году Великобритания стала первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией.

print
  • Сенат Узбекистана одобрил закон о Дне праздника узбекского языка
  • «Дай Бог выжить»: Алишер Усманов решил провести карантин по коронавирусу в родном Ташкенте
  • Нидерланды делают ставку на «групповой иммунитет» в борьбе с коронавирусом. ВОЗ считает, что он может стоить жизни тысячам



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com