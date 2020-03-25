Визовый центр Великобритании в Улан-Баторе закрыт до дальнейшего уведомления

CentralAsia (MNG) - В связи с распространением нового коронавируса британский визовый центр в Улан-Баторе временно закрыт до дальнейшего уведомления.

С гражданами Монголии, у которых уже забронированы встречи, свяжутся, хотя будет невозможно перенести встречи, пока Центр не будет вновь открыт, сообщается в посольстве Великобритании в Улан-Баторе.

В 1963 году Великобритания стала первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Монголией.