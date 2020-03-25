Казахстан вернул из Саудовской Аравии более 30 казахстанцев

CentralAsia (KZ) - В рамках мероприятий по возвращению граждан Казахстана из-за рубеж 24 марта из Саудовской Аравии были вывезены 33 казахстанца.

Как сообщает МИД Казахстана, по маршруту Джидда—Актау 33 казахстанца были доставлены домой. Они находились на территории Королевства и не смогли выехать после введения саудовскими властями ограничительных мер для противодействия распространению COVID-19.

В настоящее время на территории Саудовской Аравии осталось около 100 граждан Казахстана по собственному желанию, большинство из которых работает в разных городах Королевства по контракту, в том числе 11 человек — прибывшие по туристической визе и временно находящиеся в городах Мекка и Медина.

Вывоз организован совместными усилиями Министерства обороны и Министерства иностранных дел Казахстана, а также государственных органов Саудовской Аравии.