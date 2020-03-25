Главный санитарный врач Алматы, которая находилась на домашнем карантине, вернулась на работу

CentralAsia (KZ) - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова вышла из карантина и вернулась на работу, передает informburo.

Айзат Молдагасимова прилетела в Алматы рейсом из Франкфурта-на-Майне. Её проверили на коронавирусную инфекцию, результат был отрицательным, поэтому её отпустили домой. Но позже выяснилось, что она летела вместе с заражённым Covid-19 человеком. Главного санврача Алматы поместили на домашний карантин.

- Действительно, я была помещена под домашний карантин. Где-то в обед 13 марта выяснилось, что я прилетела на одном самолёте с первой заболевшей. По решению врача поликлиники, я вышла из карантина. Я сдала два анализа, и оба они отрицательные, – сказала Айзат Молдагасимова.

Она ответила на обвинения в том, что должна была изолироваться сразу же, так как прилетела из Германии, которая входит в список неблагополучных по коронавирусу стран.

- 10 марта действовало совершенно другое постановление, по которому Германия была определена во вторую категорию стран, неблагополучных по Covid-19, и прибывшие подлежали контролю по телефону. К тому же, я была в Германии всего 1,5 часа в транзитной зоне, и прибыла туда из страны, которая вообще ни в одну из категорий не входила, – заявила Айзат Молдагасимова.

Главный санврач Алматы подчеркнула, что самоизолировалась сразу после того, как узнала о том, что контактировала с заражённым человеком.

- Также было много вопросов о том, когда узнала, почему не изолировалась. Хочу сказать, что с момента как я выяснила, я сразу изолировалась в стационар, сдала тесты, и 14 числа меня выписали на домашний карантин, – сказала она.

Айзат Молдагасимова прокомментировала сообщения о том, что общественный совет Алматы попросил акима города провести служебное расследование в отношении неё из-за того, что главный санврач Алматы посещала публичные мероприятия по приезду из Германии.

- Почему была на совещаниях 13 марта и не ушла сразу? 13 марта ближе к обеду были выставлены анализы заражённой пассажирки, в связи с тем, что она изначально указала не тот борт и не ту дату, искали пассажиров совершенно другого рейса. Вся информация была подтверждена только к 15.00, когда уже шли совещания. Как только узнала, я сама изолировалась в инфекционный стационар, сдала тесты, – сказала она.