[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане инвалид, прибывший рейсом из Стамбула, скончался от инсульта - Минздрав РУз
Предыстория: Сотни застрявших в аэропортах Москвы трудовых мигрантов из Центральной Азии ночуют сутками на полу, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  63-летний мужчина, который 25 марта вылетел из Стамбула в Фергану чартерным рейсом, скончался. Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения, сообщает, что мужчина скончался от инсульта.

У 63-летнего пассажира с инвалидностью, следовавшего рейсом Стамбул – Фергана, ухудшилось самочувствие на борту самолета. У мужчины проявились симптомы сердечной недостаточности и неподвижность рук и ног, отмечается в сообщении Минздрава Узбекистана.

После получения информации в международный аэропорт Ферганы прибыл специально оборудованный реанимобиль. Врачи оказали пациенту реанимационные процедуры, в том числе по восстановлению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Ему поставлен диагноз «острое нарушение кровообращения головного мозга, острая сердечная недостаточность».

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что по сообщениям СМИ, в аэропортах Турции, России скопилось несколько сотен граждан Узбекистана, которые в течении нескольких дней не могут вылететь в Узбекистан из-за отмены авиасообщений. Люди сутками ночуют на полу, постелив, что придётся.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане зарегистрирован 70-ый случай коронавируса
  • В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию из-за коронавируса
  • В Таджикистане прошел праздник меда, лепешки и картошки с участием президента (фото)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com