В Узбекистане инвалид, прибывший рейсом из Стамбула, скончался от инсульта - Минздрав РУз

CentralAsia (UZ) - 63-летний мужчина, который 25 марта вылетел из Стамбула в Фергану чартерным рейсом, скончался. Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения, сообщает, что мужчина скончался от инсульта.

У 63-летнего пассажира с инвалидностью, следовавшего рейсом Стамбул – Фергана, ухудшилось самочувствие на борту самолета. У мужчины проявились симптомы сердечной недостаточности и неподвижность рук и ног, отмечается в сообщении Минздрава Узбекистана.

После получения информации в международный аэропорт Ферганы прибыл специально оборудованный реанимобиль. Врачи оказали пациенту реанимационные процедуры, в том числе по восстановлению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Ему поставлен диагноз «острое нарушение кровообращения головного мозга, острая сердечная недостаточность».

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что по сообщениям СМИ, в аэропортах Турции, России скопилось несколько сотен граждан Узбекистана, которые в течении нескольких дней не могут вылететь в Узбекистан из-за отмены авиасообщений. Люди сутками ночуют на полу, постелив, что придётся.