Число заразившихся коронавирусом в России составило 658

CentralAsia (CA) - В России за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общее число зараженных в 55 регионах страны достигло 658.

Как передают местные СМИ, вице-премьер отмечает, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

Рост новых случаев за сутки оставил 33%.



По сообщению газету «Коммерсант», пациентам в Москве с подтвержденным диагнозом COVID-19 предписывают оставаться дома и лечиться препаратами от ВИЧ лопинавиром и ритонавиром, а также парацетамолом. Об этом говорится в регламенте по оказанию помощи таким пациентам, утвержденном столичным департаментом здравоохранения. По этому документу у больных ОРВИ дома возьмут мазок на коронавирус, но даже в случае положительного результата не станут госпитализировать лиц без хронических заболеваний, моложе 65 лет с температурой меньше 38,5 градуса, частоте дыхания больше 30 вдохов в минуту и насыщении «крови кислородом больше 93%». Как именно гражданам дома следует измерять уровень кислорода в крови, в регламенте не поясняется. Эксперт считает, что с отказом от госпитализации части больных власти готовятся к сценарию, когда число зараженных вирусом будет нарастать.