Вторая волна эвакуации монгольских граждан из-за границы начнется 1 апреля

CentralAsia (MNG) - Начальник центра по связям с общественностью Главного управления по чрезвычайным ситуациям, подполковник Б.Дуламсурэн в среду, 25 марта, объявила о начале подготовки второй волны эвакуации монгольских граждан из-за границы, закрытого на карантин из-за распространения коронавируса.

-С первого апреля будет организовано возвращение граждан Монголии из Германии, Японии и Южной Кореи. Решено, что на этот раз в состав экипажа будут включены врачи НИЦИЗ и специалисты Главного управления профнадзора, -уточнила она.

Многие монголы обратились с просьбой вернуться на родину из России, Индии и Казахстана. Например, около 300 монголов, которые живут или учатся в Италии, попросили как можно скорее вернуться домой чартерным рейсом.

Напомним, Монголия в марте месяце эвакуировала почти 1000 своих граждан из Южной Кореи, Японии, России и Евросоюза.

Эксперты положительно оценили решение власти о введении карантина. По их мнению, это оправданная мера, но важно, чтобы карантин вводили повсеместно, защищали всех жителей страны от угрозы коронавируса.

В Монголии оперативный штаб Минздрава регулярно выходит на брифинги и рассказывает о текущей ситуации, власть также активизировалась, введен ряд необходимых мер.