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  25 марта 2020
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В хранилищах денег и кассах Узбекистана проводят дезинфекцию - ЦБ РУз

CentralAsia (UZ) -  Центробанк Узбекистана рекомендовал ограничить платежи в наличной форме. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, использование наличных денег при осуществлении платежей может быть одним из каналов, ведущих к распространению вируса. Сообщается, что продолжительность жизни вируса на бумажных носителях может составлять до 3-4 дней, отмечает пресс-служба ЦБ РУз.

В хранилищах денег и кассах пересчета денег Центрального банка и коммерческих банков 1-2 раза в неделю производится дезинфекция.

Кроме того, всем банковским учреждениям рекомендовано:

- хранить поступившие в кассы банков наличные деньги в отдельном хранилище (в помещениях либо на стеллажах) не менее одной недели;

- обращать при выдаче этих наличных средств клиентам внимание на дату, проставленную на накладке денежной упаковки.

В случае возникновения необходимости в дополнительных наличных средствах в период их хранения на карантине, наличные деньги доставляются территориальными Главными управлениями Центрального банка. Населению и хозяйствующим субъектам Узбекистана в карантинный период рекомендуется ограничить осуществление платежей и получение оплаты в наличной форме.

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