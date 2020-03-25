[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Какая ответственность грозит гражданам за нарушение режима ЧП в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Какая ответственность грозит за нарушение режима ЧП в Казахстане? По данным zakon.kz, лица, не соблюдающие установленные в период ЧП требования предостерегаются о недопустимости противоправного поведения впредь либо привлекаются к штрафу в размере 10 МРП (26 510 тенге) или административному аресту на срок до 15 суток (статья 476 КоАП РК).

- нарушение установленных ограничений по режиму въезда и выезда с территории столицы и Алматы также влечет штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге) или административный арест на срок до 15 суток;

- за неповиновение законным требованиям органов внутренних дел лица могут быть привлечены к штрафу в размере до 40 МРП (106 040 тенге) либо административному аресту на срок до 10 суток;

- субъекты малого предпринимательства за невыполнение законных предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора привлекаются к штрафу в размере 100 МРП (265 100 тенге), среднего предпринимательства в размере 200 МРП (530 200 тенге), а крупного предпринимательства в размере 500 МРП (1 325 500 тенге);

- лица, отказывающиеся от карантинного стационара или не соблюдающие требований по изоляции на дому могут содержаться под охраной в медицинских учреждениях;

- превышение предельных розничных цен на продовольственные и иные товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения, в условиях режима ЧП влечет административную ответственность.

print
  • «Мне прислали сообщение поддержки даже из Монголии. Это то, что меня поддерживает», - пациентка с коронавирусом в Лондоне
  • Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?
  • Эту катастрофу раскручивает не вирус, а люди, - рассказ первой пациентки с коронавирусом в Узбекистане



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com