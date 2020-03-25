Какая ответственность грозит гражданам за нарушение режима ЧП в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Какая ответственность грозит за нарушение режима ЧП в Казахстане? По данным zakon.kz, лица, не соблюдающие установленные в период ЧП требования предостерегаются о недопустимости противоправного поведения впредь либо привлекаются к штрафу в размере 10 МРП (26 510 тенге) или административному аресту на срок до 15 суток (статья 476 КоАП РК).

- нарушение установленных ограничений по режиму въезда и выезда с территории столицы и Алматы также влечет штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге) или административный арест на срок до 15 суток;

- за неповиновение законным требованиям органов внутренних дел лица могут быть привлечены к штрафу в размере до 40 МРП (106 040 тенге) либо административному аресту на срок до 10 суток;



- субъекты малого предпринимательства за невыполнение законных предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора привлекаются к штрафу в размере 100 МРП (265 100 тенге), среднего предпринимательства в размере 200 МРП (530 200 тенге), а крупного предпринимательства в размере 500 МРП (1 325 500 тенге);



- лица, отказывающиеся от карантинного стационара или не соблюдающие требований по изоляции на дому могут содержаться под охраной в медицинских учреждениях;



- превышение предельных розничных цен на продовольственные и иные товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения, в условиях режима ЧП влечет административную ответственность.



