Монголия получит финансовую помощь от международных организаций для борьбы с Covid-19

CentralAsia (MNG) - 25 марта Кабмин созвал для обсуждения вопросы, касающиеся финансовой помощи, которая будет предоставлена международными организациями для мер профилактики Covid-19.

Кабмин одобрил проведение переговоров по кредитным соглашениям со Всемирным банком, Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития в рамках плана обеспечения готовности страны к борьбе со вспышками болезней, такими как COVID-19, и обсудит эти вопросы с постоянными комитетами парламента.

Группа Всемирного банка пообещала 14 миллиардов долларов США в качестве немедленной поддержки, чтобы помочь странам справиться с последствиями COVID-19 для здоровья и экономики. В рамках поддержки Монголия заключит соглашение о финансировании на общую сумму $26,9 млн на поставку необходимого медицинского оборудования для индустрии здравоохранения Монголии.

Монголия также получит льготное финансирование в размере $13,1 млн от Международной ассоциации развития с 1,25-процентной годовой процентной ставкой для баланса, 0,5 процента страховой премии на капитал и платой за обслуживание в размере 0,75 процента.

Кредитное соглашение на сумму $13,8 млн также планируется с Международным банком реконструкции и развития.