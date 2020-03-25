[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Индии полиция разогнала людей на карантин палками (видео)

CentralAsia (CA) -  В Нью-Дели полиция сославшись на запрет публичных собраний из-за вспышки коронавируса, разогнала акцию протеста против закона о гражданстве, сообщает Global News.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 24 марта для предотвращения дальнейшего распространения вируса объявил об абсолютном карантине по всей стране. Были запрещено собираться более чем по 5 человек.

Вчера индийская полиция ввела в действие запреты во многих частях страны, в некоторых местах был введен комендантский час.

На сегодняшний день в Индии зарегистрированы 482 случая коронавируса.

print
  • В Бухаре временно прекратил работу общественный транспорт
  • Улицы Ташкента опустели на фоне эпидемии коронавируса (видео)
  • ВОЗ начинает массовые испытания четырёх препаратов от коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com