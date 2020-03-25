В Индии полиция разогнала людей на карантин палками (видео)

CentralAsia (CA) - В Нью-Дели полиция сославшись на запрет публичных собраний из-за вспышки коронавируса, разогнала акцию протеста против закона о гражданстве, сообщает Global News.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 24 марта для предотвращения дальнейшего распространения вируса объявил об абсолютном карантине по всей стране. Были запрещено собираться более чем по 5 человек.

Вчера индийская полиция ввела в действие запреты во многих частях страны, в некоторых местах был введен комендантский час.

На сегодняшний день в Индии зарегистрированы 482 случая коронавируса.