В Индии полиция разогнала людей на карантин палками (видео)
- Азия и мир, общество
- 16:24, 25 марта 2020
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- Обновлено: 16:43, 25 марта 2020
CentralAsia (CA) - В Нью-Дели полиция сославшись на запрет публичных собраний из-за вспышки коронавируса, разогнала акцию протеста против закона о гражданстве, сообщает Global News.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 24 марта для предотвращения дальнейшего распространения вируса объявил об абсолютном карантине по всей стране. Были запрещено собираться более чем по 5 человек.
Вчера индийская полиция ввела в действие запреты во многих частях страны, в некоторых местах был введен комендантский час.
На сегодняшний день в Индии зарегистрированы 482 случая коронавируса.