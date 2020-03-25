Узбекский режиссер намерен судиться на телеканалом, вырезавшим из фильма «Делбирим» сцену с поцелуем

CentralAsia (UZ) - Вечером 20 марта узбекистанский телеканал Milliy TV показал узбекско-кыргызскую картину «Сарвкомат дилбарим» (в кыргызской версии - «Делбирим» прим. ред.), снятую по повести великого писателя Чингиза Айтматова «Делбирим», известной как «Тополек мой в красной косынке». Однако из фильма были вырезаны кадры, определяющие лейтмотив картины.

34-летний режиссер фильма «Сарвкомат дилбарим» Сарвар Каримов сообщил, что в настоящее время консультируется с юристами относительно незаконных действий телеканала Milliy TV. Режиссер считает, что, вырезав из фильма определенные кадры, телеканал грубым образом нарушил авторские права создателей картины.

21 марта в узбекском сегменте социальных сетей было обнародовано открытое письмо Сарвара Каримова по этому поводу.

В своем открытом письме режиссер Сарвар Каримов заявляет, что намерен подать в суд на телеканал Milliy TV.

В свою очередь, непредставившийся сотрудник телеканала Milliy TV заявил, что пока в суд на них никто не подавал, а сцена с поцелуем была вырезана из фильма по причине того, что «не соответствовала высоким моральным критериям узбекского народа».

В своем открытом письме Сарвар Каримов сожалеет, что из-за своего невежества сотрудники телеканала Milliy TV вырезали из фильма сцену с поцелуем, так и не поняв, что это метафора.

Режиссер Сарвар Каримов с сожалением отметил, что сотрудники телеканала Milliy TV вырезали из фильма еще один важный кадр, где главный герой фильма «Сарвкомат дилбарим» Ильяс ходит в фойе театра «Ильхом», где проходит выставка художника Сардора Эркинова под названием «Метаморфозы». В картинах художника Эркинова были запечатлены полуголые женщины и именно по этой причине они были вырезаны из телевизионного варианта фильма.

Фильм «Сарвкомат дилбарим» по повести великого писателя Чингиза Айтматова «Делбирим», снятый за счет государственного финансирования, в октябре 2019 года без вырезки сцены с поцелуем был показан в кинотеатрах Узбекистана, Кыргызстана, России и Турции, представлял Узбекистан на различных кинофестивалях и конкурсах.

Фильм рассказывает о не сбытых мечтах парня-водителя, полюбившего девушку в красной косынке, а после расставшегося с ней.